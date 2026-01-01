Фестивали, праздники
Фестиваль «Красный шатёр»

Фестиваль «Красный шатёр»

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Культурный отдых
0+
Купить билет без комиссии

Дата и место

17 июля
до 19 июля
Глэмпинг «Территория Я»

О событии

Фестиваль женской культуры и дружбы. 

Пятый! Юбилейный!! Полномасштабный open air фестиваль на берегу Балтийского моря. В этом году площадка — «Территория Я», глэмпинг рядом с г.Балтийск. 

Из года в год фестиваль становится интереснее и масштабнее. В рамках фестиваля как всегда будут:

  • Лекции, мастер-классы и общение на самые актуальные темы для женщин
  • Потрясающий банный городок на пляже с разными ритуалами парения от лучших пар мастериц Калининграда. 
  • Живая музыка, танцы:
  • Концерт-спектакль  «Маме, сестре, подруге, тебе и себе» от Anna Chee 
  • Первый иммерсивный концерт-перфоманс «Дышать Одним Теплом» от ансабля Летавица 
  • Арт инсталляции и уникальные локации от художников.
  • Детская зона с творческими, игровыми и познавательными активностями на свежем воздухе
  • Вкусная еда и напитки
  • Базар с украшениями, одеждой, травяными чаями и другими продуктами ручной работы напрямую от авторов и создателей. 

НОВОЕ на фестивале в 2026 году: 

  • Тематические кэмпы от танцевальных, творческих сообществ, арт проектов, семейных и авторских инициатив. 
  • Роскошное и волшебное пространство восстановления —  MASPA
  • Профессиональное SPA — пространство среди сосен, рядом с Балтийским море, где тело вспомнит себя.

Место, чтобы замедлиться, выдохнуть и вернуться в контакт с телом через индивидуальную процедуру или совместную практику.

Красный Шатёр — один из самых атмосферных фестивалей Калининградской области, который объединяет женщин разных поколений. Тут мамы и бабушки, дочери и внучки, подруги и женщины из разных уголков нашей страны и даже мира собираются вместе, чтобы получить удовольствие от жизни, напитаться мудростью друг друга, вдохновиться и качественно отдохнуть за три дня полного погружения в живую среду фестиваля. 

Фестиваль — не только площадка для отдыха, но и созидания. Проект — 100 друзей Красного Шатра, уникальный формат для продвижения своего дела и поддержки женского предпринимательства.

Что входит в билет? 

  • вся основная программа фестиваля
  • В стоимость НЕ включены: трансфер, питание, проживание, другие платные услуги, расположенные на территории. 

Как питаться на фестивале?

  • На территории будет организован фудкорт с разнообразным питанием. Еда и напитки на фудкорте оплачиваются отдельно.

Что взять с собой? С собой на шатёр нужно точно взять:

  • удобную лёгкую, лучше свободную дышащую одежду,
  • головной убор,
  • солнцезащитные очки,
  • солнцезащитный крем,
  • удобную обувь,
  • тёплую одежду на вечер (худи/шарф, длинные штаны или юбка, плед, носки),
  • коврик для йоги (можно, но не обязательно),
  • спрей от комаров / клещей,
  • 1 красивое длинное платье или юбка в красной или нюд гамме для церемонии закрытия,
  • дождевик на случай плохой погоды.

Для бани:

  • купальник (или белье хб),
  • полотенце и простынь,
  • банную шапочку

Проживание на территории оплачивается отдельно. 