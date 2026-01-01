Дата и место
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17 июля
до 19 июля
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Фестиваль «Красный шатёр»2026-07-17T09:00:00.000+02:00 2026-07-19T18:00:00.000+02:00
О событии
Фестиваль женской культуры и дружбы.
Пятый! Юбилейный!! Полномасштабный open air фестиваль на берегу Балтийского моря. В этом году площадка — «Территория Я», глэмпинг рядом с г.Балтийск.
Из года в год фестиваль становится интереснее и масштабнее. В рамках фестиваля как всегда будут:
- Лекции, мастер-классы и общение на самые актуальные темы для женщин
- Потрясающий банный городок на пляже с разными ритуалами парения от лучших пар мастериц Калининграда.
- Живая музыка, танцы:
- Концерт-спектакль «Маме, сестре, подруге, тебе и себе» от Anna Chee
- Первый иммерсивный концерт-перфоманс «Дышать Одним Теплом» от ансабля Летавица
- Арт инсталляции и уникальные локации от художников.
- Детская зона с творческими, игровыми и познавательными активностями на свежем воздухе
- Вкусная еда и напитки
- Базар с украшениями, одеждой, травяными чаями и другими продуктами ручной работы напрямую от авторов и создателей.
НОВОЕ на фестивале в 2026 году:
- Тематические кэмпы от танцевальных, творческих сообществ, арт проектов, семейных и авторских инициатив.
- Роскошное и волшебное пространство восстановления — MASPA
- Профессиональное SPA — пространство среди сосен, рядом с Балтийским море, где тело вспомнит себя.
Место, чтобы замедлиться, выдохнуть и вернуться в контакт с телом через индивидуальную процедуру или совместную практику.
Красный Шатёр — один из самых атмосферных фестивалей Калининградской области, который объединяет женщин разных поколений. Тут мамы и бабушки, дочери и внучки, подруги и женщины из разных уголков нашей страны и даже мира собираются вместе, чтобы получить удовольствие от жизни, напитаться мудростью друг друга, вдохновиться и качественно отдохнуть за три дня полного погружения в живую среду фестиваля.
Фестиваль — не только площадка для отдыха, но и созидания. Проект — 100 друзей Красного Шатра, уникальный формат для продвижения своего дела и поддержки женского предпринимательства.
Что входит в билет?
- вся основная программа фестиваля
- В стоимость НЕ включены: трансфер, питание, проживание, другие платные услуги, расположенные на территории.
Как питаться на фестивале?
- На территории будет организован фудкорт с разнообразным питанием. Еда и напитки на фудкорте оплачиваются отдельно.
Что взять с собой? С собой на шатёр нужно точно взять:
- удобную лёгкую, лучше свободную дышащую одежду,
- головной убор,
- солнцезащитные очки,
- солнцезащитный крем,
- удобную обувь,
- тёплую одежду на вечер (худи/шарф, длинные штаны или юбка, плед, носки),
- коврик для йоги (можно, но не обязательно),
- спрей от комаров / клещей,
- 1 красивое длинное платье или юбка в красной или нюд гамме для церемонии закрытия,
- дождевик на случай плохой погоды.
Для бани:
- купальник (или белье хб),
- полотенце и простынь,
- банную шапочку
Проживание на территории оплачивается отдельно.