Расписание
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19 июля
воскресенье
|19:30
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Замок Бранденбург
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30 июля
четверг
|19:30
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Замок Бранденбург
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9 августа
воскресенье
|19:30
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Замок Бранденбург
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29 августа
суббота
|19:30
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Замок Бранденбург
О событии
«Вечерний Бранденбург» — Экскурсия по замку Бранденбург в лучах заходящего солнца.
Скрипка, виолончель и флейта при свечах у большого костра.
Приглашаем на волшебный концерт симфонического квартета Media Melody Quartet! В программе — ваши любимые саундтреки из культовых кинофильмов, мультфильмов и игр. От «Гарри Поттера» до «Ведьмака», от «Шрека» до «Пиратов Карибского моря» — знакомая музыка зазвучит по-новому Концерт для всей семьи!