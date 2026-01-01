Концерты
«Вечерний Бранденбург»

«Вечерний Бранденбург»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
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Расписание

19 июля
воскресенье
19:30
Замок Бранденбург
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30 июля
четверг
19:30
Замок Бранденбург
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9 августа
воскресенье
19:30
Замок Бранденбург
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29 августа
суббота
19:30
Замок Бранденбург
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О событии

«Вечерний Бранденбург» — Экскурсия по замку Бранденбург в лучах заходящего солнца.

Скрипка, виолончель и флейта при свечах у большого костра.

Приглашаем на волшебный концерт симфонического квартета Media Melody Quartet! В программе — ваши любимые саундтреки из культовых кинофильмов, мультфильмов и игр. От «Гарри Поттера» до «Ведьмака», от «Шрека» до «Пиратов Карибского моря» — знакомая музыка зазвучит по-новому Концерт для всей семьи!