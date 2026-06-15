Творческая встреча с фотохудожником Константином Ярковым

Дата и место
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19 июня
пятница
|19:00
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Творческая встреча с фотохудожником Константином Ярковым2026-06-19T19:00:00.000+02:00
О событии
Тихая искренность в кадре: встреча с фотохудожником Константином Ярковым
Приглашаем вас на особенную встречу в арт-пространстве «Ворота».
У Константина Яркова, члена Союза фотохудожников Калининграда, давний роман с фотографией. Он хранит ей верность, несмотря ни на что. Его творчество не кричит, не эпатирует. Оно — про душу, про тот самый внутренний свет и теплоту, которые мы иногда боимся показать. Приходите посмотреть на мир глазами скромного романтика и просто поговорить о прекрасном.
Вход свободный по регистрации
Арт-пространство «Ворота», ул. Литовский вал, 61