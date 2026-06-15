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Творческая встреча с фотохудожником Константином Ярковым

Творческая встреча с фотохудожником Константином Ярковым

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16+

Дата и место

19 июня
пятница
19:00
Ворота

О событии

Тихая искренность в кадре: встреча с фотохудожником Константином Ярковым

Приглашаем вас на особенную встречу в арт-пространстве «Ворота».

У Константина Яркова, члена Союза фотохудожников Калининграда, давний роман с фотографией. Он хранит ей верность, несмотря ни на что. Его творчество не кричит, не эпатирует. Оно — про душу, про тот самый внутренний свет и теплоту, которые мы иногда боимся показать. Приходите посмотреть на мир глазами скромного романтика и просто поговорить о прекрасном.

Вход свободный по регистрации

Арт-пространство «Ворота», ул. Литовский вал, 61

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