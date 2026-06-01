Расписание
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26 июня
пятница
|17:00
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Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Воланд. Фагот. Гелла»2026-06-26T17:00:00.000+02:00
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26 июня
пятница
|19:00
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Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Воланд. Фагот. Гелла»2026-06-26T19:00:00.000+02:00
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27 июня
суббота
|17:00
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Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Воланд. Фагот. Гелла»2026-06-27T17:00:00.000+02:00
|
27 июня
суббота
|19:00
|
Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Воланд. Фагот. Гелла»2026-06-27T19:00:00.000+02:00
О событии
В Калининграде состоится иммерсивное шоу по мотивам романа Михаила Булгакова. Вы сможете стать участниками знаменитого произведения, повлиять на сюжет и, возможно, изменить его ход — создать свою собственную линию.
Узнать про плохую шутку Фиолетового рыцаря. Поговорить с Мессиром о судьбе. Окунуться в тайну знаменитого романа.