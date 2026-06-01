Театр
Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Воланд. Фагот. Гелла»

Иммерсивное шоу «Мастер и Маргарита. Воланд. Фагот. Гелла»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
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Расписание

26 июня
пятница
17:00
улица Багратиона, 49
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26 июня
пятница
19:00
улица Багратиона, 49
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27 июня
суббота
17:00
улица Багратиона, 49
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27 июня
суббота
19:00
улица Багратиона, 49
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О событии

В Калининграде состоится иммерсивное шоу по мотивам романа Михаила Булгакова. Вы сможете стать участниками знаменитого произведения, повлиять на сюжет и, возможно, изменить его ход — создать свою собственную линию.

Узнать про плохую шутку Фиолетового рыцаря. Поговорить с Мессиром о судьбе. Окунуться в тайну знаменитого романа.