Экскурсии
Экскурсия в честь Международного дня моды

Экскурсия в честь Международного дня моды

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
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Дата и место

9 июля
четверг
15:00
Музей курортной моды

О событии

Экскурсия в честь Международного дня моды: погружение в стиль, историю и тайны фэшн революции!

9 июля весь мир отмечает Международный день моды — праздник, который объединяет фэшн-любителей, дизайнеров и ценителей искусства в стиле! Этот день напоминает о том, что мода — это не просто одежда, а язык самовыражения, история культур и мощный инструмент изменений.

На экскурсии в Музее Курортной Моды расскажем о курортной моде (на морском побережье) за последние двести с лишним лет!