Дата и место
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9 июля
четверг
|15:00
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Экскурсия в честь Международного дня моды2026-07-09T15:00:00.000+02:00
О событии
Экскурсия в честь Международного дня моды: погружение в стиль, историю и тайны фэшн революции!
9 июля весь мир отмечает Международный день моды — праздник, который объединяет фэшн-любителей, дизайнеров и ценителей искусства в стиле! Этот день напоминает о том, что мода — это не просто одежда, а язык самовыражения, история культур и мощный инструмент изменений.
На экскурсии в Музее Курортной Моды расскажем о курортной моде (на морском побережье) за последние двести с лишним лет!