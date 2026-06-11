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Фотопрогулка с Лепотой: мастер-класс по мобильной съёмке

Фотопрогулка с Лепотой: мастер-класс по мобильной съёмке

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии

Дата и место

20 июня
суббота
17:00
Гостиница Москва

О событии

Лепота устраивает фотопрогулку! Присоединяйся! 

Мы готовим серию творческих мастер-классов с талантливыми калининградскими креаторами. Первую встречу посвятим мобильной уличной съёмке. 

Пройдём по атмосферным локациям Калининграда: Гостиный сквер, проспект Мира, сквер у Драмтеатра, «Борющиеся зубры»… На каждой точке — практические задания. В конце обязательно соберёмся за общим столом, разберём всё, что успели наснимать, и пообщаемся. Гуляем небольшой группой — до 10 человек.

За 2,5 часа вы научитесь:

  • замечать интересные сюжеты в обычных городских деталях;
  • делать выразительные портреты на телефон;
  • находить удачные ракурсы и выстраивать композицию;
  • снимать атмосферные фото и первые короткие видео для сторис и Reels.

Ведущие:

  • Алёна Диденко — фотограф и блогер, поделится секретами неповторимых кадров.
  • Екатерина Лисогор — видеограф, расскажет, как снимать яркие атмосферные ролики в любой локации.

Детали:

  • 20 июня, суббота, 17:00–19:30
  • Старт у гостиницы «Москва», Калининград
  • 1 500 ₽

Берите телефон и хорошее настроение — остальное покажем на практике! 

В конце — выпьем чай с печеньками, а Алёна разберет ваши фотографии и ответит на все вопросы

Обращайте внимание на прогноз: лёгкий дождик нам не помеха, но может пригодиться зонт. 

Присоединяйтесь, чтобы смотреть на город другими глазами, учиться вместе и стать частью креативного сообщества!

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