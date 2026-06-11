Фотопрогулка с Лепотой: мастер-класс по мобильной съёмке

Дата и место
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20 июня
суббота
|17:00
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Фотопрогулка с Лепотой: мастер-класс по мобильной съёмке2026-06-20T17:00:00.000+02:00
О событии
Лепота устраивает фотопрогулку! Присоединяйся!
Мы готовим серию творческих мастер-классов с талантливыми калининградскими креаторами. Первую встречу посвятим мобильной уличной съёмке.
Пройдём по атмосферным локациям Калининграда: Гостиный сквер, проспект Мира, сквер у Драмтеатра, «Борющиеся зубры»… На каждой точке — практические задания. В конце обязательно соберёмся за общим столом, разберём всё, что успели наснимать, и пообщаемся. Гуляем небольшой группой — до 10 человек.
За 2,5 часа вы научитесь:
- замечать интересные сюжеты в обычных городских деталях;
- делать выразительные портреты на телефон;
- находить удачные ракурсы и выстраивать композицию;
- снимать атмосферные фото и первые короткие видео для сторис и Reels.
Ведущие:
- Алёна Диденко — фотограф и блогер, поделится секретами неповторимых кадров.
- Екатерина Лисогор — видеограф, расскажет, как снимать яркие атмосферные ролики в любой локации.
Детали:
- 20 июня, суббота, 17:00–19:30
- Старт у гостиницы «Москва», Калининград
- 1 500 ₽
Берите телефон и хорошее настроение — остальное покажем на практике!
В конце — выпьем чай с печеньками, а Алёна разберет ваши фотографии и ответит на все вопросы
Обращайте внимание на прогноз: лёгкий дождик нам не помеха, но может пригодиться зонт.
Присоединяйтесь, чтобы смотреть на город другими глазами, учиться вместе и стать частью креативного сообщества!