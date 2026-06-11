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Фестиваль пляжного волейбола «Комус ГРАН-ПРИ 2026»

Фестиваль пляжного волейбола «Комус ГРАН-ПРИ 2026»

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Бесплатно Культурный отдых
16+

Дата и место

13 июня
суббота
09:00
Зеленоградск

О событии

Командные соревнования будут проводиться в номинации «2х2». Команды будут разделены на дивизионы «ЛАЙТ» и «ХАРД». Лимит участников — 16 мужских и 16 женских команд. Регистрация участников уже началась и завершится 8 июня 2026 года (включительно). При заполнении всех слотов регистрация закончится раньше указанного времени.

«Комус ГРАН-ПРИ» — это новый формат спортивного праздника «Комус», созданный для тех, кто ценит в первую очередь саму игру, а не масштабность и шоу. Устраивая мероприятие в Зеленоградске, компания «Комус» расширяет географию фестивалей, дарит возможность выйти на площадку тем, кто давно этого ждал, и помогает популяризировать пляжный волейбол и активный досуг. Спортивный праздник такого формата объединяет игроков и дает шанс проявить себя — независимо от масштаба и локации.

Программа «Зеленоградск Комус ГРАН-ПРИ 2026» включает в себя следующие мероприятия:

  • 08:30 – 09:00 — регистрация участников
  • 09:00 – 20:00 — игры турнира
  • 11:00 — розыгрыш подарков
  • 13:00 – 13:20 — официальное открытие турнира
  • 14:00 — розыгрыш подарков
  • 19:30 — награждение участников и закрытие турнира

Для болельщиков и зрителей вход на фестиваль – бесплатный и без регистрации.

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