Дата и место
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4 июля
суббота
|15:00
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Викингуд
О событии
VOSKRESNIK X ВИКИНГУД / 4 июля / Балтийская коса
Абсолютно новый вид отдыха от VOSKRESNIK и Викингуд: самая западная точка Калининградской области превратится в кластер культурного времяпрепровождения. Здесь соприкасаются природа, море, качественный сервис и многое другое — и всё это под эгидой вечеринки VOSKRESNIK в Викингуде на краю света.
Мы предлагаем 2 варианта путешествия:
- Приехать на вечеринку (начало 19:00) и уехать на заказном трансфере — подойдёт тем, кто хочет просто потусить. Для возвращения мы организуем ночной паром в 02:00 до Балтийска и автобус до центра Калининграда.
- Приехать пораньше (с 15:00) и остаться с ночёвкой — получить полную программу до следующего дня.
До Балтийской косы всего час двадцать в пути, почти столько же, сколько до Светлогорска, поэтому добраться сюда проще, чем кажется.
Представьте: вы приезжаете в Балтийск, переправляетесь на пароме или катере, получаете массу эмоций, далее, как в мини‑путешествии, ищете глэмпинг и заселяетесь в домики или разбиваете палатку в нашем кэмпе.
Затем идёте на обед в ресторан балтийской кухни, а после начинается свободное время: проводите время на пляже, посещаете СПА, идёте в бассейн или отправляетесь на велопрогулку изучать Балтийскую косу, заброшенный немецкий аэродром и форт. После трипа идёте на ужин и отдыхаете перед вечеринкой.
А далее кульминация вечера — VOSKRESNIK в прекрасном природном ландшафте с полноценным баром и любимой музыкой. Диджей‑сеты от Olya, Marta, Denis Ravilevich, в музыкальных стилях: хаус, фанки, диско и танцевальная электроника. Вечеринка завершится в 01:00.
Для гостей, которые отправятся в Калининград: мы проводим вас на посадку на паром, а далее до заказного трансфера до Калининграда.
Для гостей, кто останется с ночёвкой: утром вас ждёт преподаватель студии йоги и пилатеса — Metod, который проведёт утреннюю практику для всех желающих на йога‑террасе, на пляже или в лесном массиве.
А после — завтрак, завершение осмотра мест и локаций, которые не посетили вчера.
После выселения можно также остаться в ресторане, на пляже или у бассейна на правах гостей вечеринки.
Это не просто вечеринка — это путешествие на край света от VOSKRESNIK и Викингуд.