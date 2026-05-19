Дата и место
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20 июня
суббота
|19:00
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Калининград
О событии
20 июня в Калининграде впервые состоится музыкальный сити-вайд фестиваль. Он покажет местную музыкальную культуру не через чужие хиты, а через оригинальную музыку локальных авторов. Джаз, инди, электроника, фолк — всё вживую и по-настоящему.
В Калининграде много хорошей музыки, но ещё больше людей, которые её никогда не слышали. Местная музыка живёт только в небольших студиях, на репетиционных базах, в наушниках друзей и на локальных концертах, но фестиваль соберёт городскую музыкальную сцену вместе: в этот вечер в барах, кофейнях и городских пространствах зазвучат только авторские композиции 40+ местных проектов.
«Калининградская музыкальная ночь» — единственный вечер в году, когда весь город звучит своими музыкальными голосами на 20 площадках одновременно. Пройдите город пешком по карте-флаеру, загляните в незнакомые переулки и услышьте то, что обычно заглушено пробками.