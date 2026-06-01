Дата и место
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20 июня
суббота
|18:00
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Концерт «Играем с оркестром»2026-06-20T18:00:00.000+02:00
О событии
Концерт «Играем с оркестром»
- 20 июня 18:00
- Концертный зал Калининградского симфонического оркестра, Бакинская 13,
Концерт «Играем с оркестром» представляет собой выступление молодых солистов в сопровождении симфонического оркестра. Программа объединяет мастерство начинающих исполнителей и классический репертуар под руководством опытных музыкантов. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный деятель искусств России Аркадий Фельдман, за дирижерским пультом — Михаил Кирхгофф.
Принимают участие солисты: скрипачи Даниил Матяж, Владислав Матяж и Наталья Нефёдова; виолончелисты: Милана Ерёмина и Мартин Корнеев, а также пианистка Арина Кирхгофф.
В исполнении солистов и оркестра прозвучат сочинения следующих композиторов: Ф. Зейца, П.И.Чайковского, К. Сен-Санса, Э.Лало, Ф.Шопена.