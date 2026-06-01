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Концерт «Играем с оркестром»

Концерт «Играем с оркестром»

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6+

Дата и место

20 июня
суббота
18:00
Концертный зал Калининградского симфонического оркестр

О событии

Концерт «Играем с оркестром»

  • 20 июня 18:00
  • Концертный зал Калининградского симфонического оркестра, Бакинская 13,

Концерт «Играем с оркестром» представляет собой выступление молодых солистов в сопровождении симфонического оркестра. Программа объединяет мастерство начинающих исполнителей и классический репертуар под руководством опытных музыкантов. Художественным руководителем проекта выступает заслуженный деятель искусств России Аркадий Фельдман, за дирижерским пультом — Михаил Кирхгофф.

Принимают участие солисты: скрипачи Даниил Матяж, Владислав Матяж и Наталья Нефёдова; виолончелисты: Милана Ерёмина и Мартин Корнеев, а также пианистка Арина Кирхгофф.

В исполнении солистов и оркестра прозвучат сочинения следующих композиторов: Ф. Зейца, П.И.Чайковского, К. Сен-Санса, Э.Лало, Ф.Шопена.

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