Театр
«Легенды прусского кота в Светлогорске»

«Легенды прусского кота в Светлогорске»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

16 июня
вторник
19:30
Светлогорск, скульптура «Царевна-Лягушка»

О событии

Вечерняя театрализованная прогулка по старому Раушену (г. Светлогорск, место сбора: у скульптуры «Царевна-Лягушка»). 90 минут небанальных историй и впечатлений для детей и взрослых. 

Вечерняя театрализованная прогулка по мотивам древних прусских легенд с сюрпризами, призраками, вкусами и запахами! Проводником и рассказчиком служит колоритный Прусский Кот, а по ходу маршрута появляются персонажи из легенд.

Для кого:

  • Для путешественников: легенды города в форме иммерсивного спектакля;
  • Для местных жителей: новый взгляд на привычные места;
  • Для влюблённых пар: романтическое свидание, предложение руки и сердца;
  • Для семьи: познавательная и полная впечатлений прогулка для любого возраста;
  • Для друзей: яркие впечатления и необычные фото для соцсетей.

Прусский Кот проведёт вас по потаённым уголкам старого города, где расскажет секреты знаменитой кёнигсбергской черепицы и покажет дом с привидениями. Через аллею Мастеров отведёт к дому Сказочника, где по ночам оживают персонажи сказок Гофмана.

И вот Кот ведёт нас своими тайными кошачьими тропами к волшебному озеру. Там будет ждать амфитеатр, где в эту ночь мы побываем на настоящем ведьминском шабаше с предсказаниями и напитками по кёнигсбергским рецептам.

Прогулка проходит в спокойном темпе, по маршруту запланированы частые остановки, поэтому темп прогулки будет комфортным как для детей, так и для взрослых. В нашем путешествии могу принять участие люди всех возрастов и физических возможностей, для всех маршрут выстроен максимально спокойным… Но интересным!

P. S. Рекомендуем взять тёплую одежду, обуть удобную обувь и прихватить зонтики — наша калининградская погода непредсказуема.