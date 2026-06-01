Дата и место
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16 июня
вторник
|19:30
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«Легенды прусского кота в Светлогорске»2026-06-16T19:30:00.000+02:00
О событии
Вечерняя театрализованная прогулка по старому Раушену (г. Светлогорск, место сбора: у скульптуры «Царевна-Лягушка»). 90 минут небанальных историй и впечатлений для детей и взрослых.
Вечерняя театрализованная прогулка по мотивам древних прусских легенд с сюрпризами, призраками, вкусами и запахами! Проводником и рассказчиком служит колоритный Прусский Кот, а по ходу маршрута появляются персонажи из легенд.
Для кого:
- Для путешественников: легенды города в форме иммерсивного спектакля;
- Для местных жителей: новый взгляд на привычные места;
- Для влюблённых пар: романтическое свидание, предложение руки и сердца;
- Для семьи: познавательная и полная впечатлений прогулка для любого возраста;
- Для друзей: яркие впечатления и необычные фото для соцсетей.
Прусский Кот проведёт вас по потаённым уголкам старого города, где расскажет секреты знаменитой кёнигсбергской черепицы и покажет дом с привидениями. Через аллею Мастеров отведёт к дому Сказочника, где по ночам оживают персонажи сказок Гофмана.
И вот Кот ведёт нас своими тайными кошачьими тропами к волшебному озеру. Там будет ждать амфитеатр, где в эту ночь мы побываем на настоящем ведьминском шабаше с предсказаниями и напитками по кёнигсбергским рецептам.
Прогулка проходит в спокойном темпе, по маршруту запланированы частые остановки, поэтому темп прогулки будет комфортным как для детей, так и для взрослых. В нашем путешествии могу принять участие люди всех возрастов и физических возможностей, для всех маршрут выстроен максимально спокойным… Но интересным!
P. S. Рекомендуем взять тёплую одежду, обуть удобную обувь и прихватить зонтики — наша калининградская погода непредсказуема.