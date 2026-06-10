Вечеринки
VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions

VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions

Отдохнуть компанией На свежем воздухе Культурный отдых
18+
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Дата и место

12 июня
пятница
17:00
Отель Royal Lions крыша Sky Bar

О событии

VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions / 12 июня 17:00-23:00 / Зеленоградск 

Открытие сезона летних вечеринок на крыше 5-звёздочного отеля в Зеленоградске Royal Lions!

За этот летний период всего 2 вечеринки от VOSKRESNIK на этой крыше: 12 июня и 25 июля. И да, это не воскресенье. Мы подумали и решили, что добраться домой из Зеленоградска и идти по делам в понедельник будет куда сложнее, чем из центра города К.

Но так как VOSKRESNIK — это уже имя нарицательное, все преимущества вечеринки остаются: музыка, атмосфера, люди. А с прекраснейшим видом на море и незабываемым закатом всё становится ещё более волшебным.

Что может быть лучше Воскресника под открытым небом на крыше отеля в курортном городе под музыку disco, funky, Chicago house?

Диджей сеты от Olya, Marta, Denis Ravilevich.

Увидимся на крыше! 

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