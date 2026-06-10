Дата и место
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12 июня
пятница
|17:00
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VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions2026-06-12T17:00:00.000+02:00
О событии
VOSKRESNIK X Grand Hotel Royal Lions / 12 июня 17:00-23:00 / Зеленоградск
Открытие сезона летних вечеринок на крыше 5-звёздочного отеля в Зеленоградске Royal Lions!
За этот летний период всего 2 вечеринки от VOSKRESNIK на этой крыше: 12 июня и 25 июля. И да, это не воскресенье. Мы подумали и решили, что добраться домой из Зеленоградска и идти по делам в понедельник будет куда сложнее, чем из центра города К.
Но так как VOSKRESNIK — это уже имя нарицательное, все преимущества вечеринки остаются: музыка, атмосфера, люди. А с прекраснейшим видом на море и незабываемым закатом всё становится ещё более волшебным.
Что может быть лучше Воскресника под открытым небом на крыше отеля в курортном городе под музыку disco, funky, Chicago house?
Диджей сеты от Olya, Marta, Denis Ravilevich.
Увидимся на крыше!