Расписание
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24 июля
пятница
|19:00
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«Орфей и Эвридика»2026-07-24T19:00:00.000+02:00
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25 июля
суббота
|17:00
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«Орфей и Эвридика»2026-07-25T17:00:00.000+02:00
О событии
ПРЕМЬЕРА! ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА! Рок-опера А.Журбин, Ю.Димитрин «Орфей и Эвридика»
Орфей, Эвридика — начало романа,
Где всё так безоблачно, всё без обмана,
Где звёздные ночи, движения тела,
Где песни Орфея звучат так несмело.
И ноты, и звуки, и крик белой птицы…
В слиянии этом сердца будут биться.
Баллада, трагедия, фарс или драма —
Наверное, всё понемногу, все жанры.
Хотите — судите. Хотите — поверьте.
Любовь Эвридики с Орфеем измерьте.
И время не лечит, стирает границы,
Где боль, где обман, а где просто страницы.
Где цель достижима — её достигают,
А если не могут, тогда умирают.