Театр
«Орфей и Эвридика»

«Орфей и Эвридика»

Отдохнуть компанией Культурный отдых
16+
Купить билет без комиссии

Расписание

24 июля
пятница
19:00
Музыкальный театр
Купить билет
25 июля
суббота
17:00
Музыкальный театр
Купить билет

О событии

ПРЕМЬЕРА! ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА! Рок-опера А.Журбин, Ю.Димитрин «Орфей и Эвридика»

Орфей, Эвридика — начало романа,

Где всё так безоблачно, всё без обмана,

Где звёздные ночи, движения тела,

Где песни Орфея звучат так несмело.

И ноты, и звуки, и крик белой птицы…

В слиянии этом сердца будут биться.

Баллада, трагедия, фарс или драма —

Наверное, всё понемногу, все жанры.

Хотите — судите. Хотите — поверьте.

Любовь Эвридики с Орфеем измерьте.

И время не лечит, стирает границы,

Где боль, где обман, а где просто страницы.

Где цель достижима — её достигают,

А если не могут, тогда умирают.

Это событие в СМИ

Анонсы
Любимая классика, красочный Голливуд и сразу две премьеры: 11 летних спектаклей в Калининградском музыкальном театре

Любимая классика, красочный Голливуд и сразу две премьеры: 11 летних спектаклей в Калининградском музыкальном театре

Читать
Анонсы
«Орфей и Эвридика — это мы»: в калининградском музыкальном театре покажут легендарную советскую рок-оперу

«Орфей и Эвридика — это мы»: в калининградском музыкальном театре покажут легендарную советскую рок-оперу

Читать