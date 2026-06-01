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Турнир Анны Марии

Турнир Анны Марии

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

12 июня
до 25 сентября
Нойхаузен

О событии

Огненные мечи, реальные доспехи и живой средневековый замок — всего в 15 минутах от Калининграда. Забудьте о театральных постановках. В замке Нойхаузен (Гурьевск) вас ждёт живой рыцарский турнир — с реальными бойцами в доспехах, интерактивом и кульминацией, от которой захватывает дух. Гвоздь программы — финал под открытым небом: бой рыцарей на огненных мечах, когда ночной замок освещают только сполохи пламени.

Что входит в билет (и почему это выгодно):

  • Огненный турнир и рыцарские поединки
  • Обзорная экскурсия по замку Нойхаузен
  • Анимационные точки: строевая, детские бои на мечах (безопасно!), средневековые танцы
  • Фото-зона с историческими костюмами на фоне крепостных стен

Ярмарка ремёсел: кузнецы, кожевники, гончары — можно купить. Средневековое кафе и ресторан на территории. 

Еда и покупки на ярмарке оплачиваются отдельно.

  • Стандартный билет — 1500 ₽
  • Детский (до 12 лет) — 1100 ₽
  • Семейный 2+1 — 3000 ₽
  • Семейный 2+2 — 3500 ₽

Ворота открываются в 20:00. Начало турнира — 21:00

Приходите заранее, чтобы успеть:

  • на экскурсию по замку
  • на ярмарку и фото
  • занять удобное место

Финал с огненным шоу — около 22:30

Большая бесплатная парковка на территории.