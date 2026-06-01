Турнир Анны Марии

Дата и место
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12 июня
до 25 сентября
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Нойхаузен
О событии
Огненные мечи, реальные доспехи и живой средневековый замок — всего в 15 минутах от Калининграда. Забудьте о театральных постановках. В замке Нойхаузен (Гурьевск) вас ждёт живой рыцарский турнир — с реальными бойцами в доспехах, интерактивом и кульминацией, от которой захватывает дух. Гвоздь программы — финал под открытым небом: бой рыцарей на огненных мечах, когда ночной замок освещают только сполохи пламени.
Что входит в билет (и почему это выгодно):
- Огненный турнир и рыцарские поединки
- Обзорная экскурсия по замку Нойхаузен
- Анимационные точки: строевая, детские бои на мечах (безопасно!), средневековые танцы
- Фото-зона с историческими костюмами на фоне крепостных стен
Ярмарка ремёсел: кузнецы, кожевники, гончары — можно купить. Средневековое кафе и ресторан на территории.
Еда и покупки на ярмарке оплачиваются отдельно.
- Стандартный билет — 1500 ₽
- Детский (до 12 лет) — 1100 ₽
- Семейный 2+1 — 3000 ₽
- Семейный 2+2 — 3500 ₽
Ворота открываются в 20:00. Начало турнира — 21:00
Приходите заранее, чтобы успеть:
- на экскурсию по замку
- на ярмарку и фото
- занять удобное место
Финал с огненным шоу — около 22:30
Большая бесплатная парковка на территории.