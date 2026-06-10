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«Эстетика руин, или как подарить будущее руинированным памятникам»

«Эстетика руин, или как подарить будущее руинированным памятникам»

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16+

Дата и место

10 июня
среда
19:00
Ворота

О событии

Василий Плитин — создатель и руководитель крупнейшего в регионе проекта по переосмыслению и преображению исторических руин, автор идеи «Калининградская область как исторический парк», серии маршрутов-колец по области (в том числе знаменитого «Готического кольца») — расскажет о том, как появился и развивался проект, о главных результатах и достижениях Хранителей, и впервые объявит про свежие планы организации на ближайшие годы!

Встреча в рамках выставки «Быть руиной», которая продлится до 23 июня. Работает ежедневно с 9.00 до 21.00. Вход на выставку и встречу свободный. 

Это событие в СМИ

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