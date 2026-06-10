Дата и место
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10 июня
среда
|14:00
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Концерт «Любовь моя — Россия»2026-06-10T14:00:00.000+02:00
О событии
В Доме книжного наследия ХХ века им. Н. С. Гумилёва 10 июня состоится концерт вокального ансамбля волонтёров «Вдохновение», посвящённый государственному празднику Дню России.
Руководитель ансамбля — заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда Нэлли Яковлева. В концертной программе прозвучат песни русских и советских композиторов на стихи известных поэтов, любимые и знакомые композиции прошлых лет, народные песни.
Вход свободный. Начало в 14.00.