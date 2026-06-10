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Концерт «Любовь моя — Россия»

Концерт «Любовь моя — Россия»

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6+

Дата и место

10 июня
среда
14:00
Дом книжного наследия XX века имени Н. С. Гумилёва

О событии

В Доме книжного наследия ХХ века им. Н. С. Гумилёва 10 июня состоится концерт вокального ансамбля волонтёров «Вдохновение», посвящённый государственному празднику Дню России.

Руководитель ансамбля — заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран труда Нэлли Яковлева. В концертной программе прозвучат песни русских и советских композиторов на стихи известных поэтов, любимые и знакомые композиции прошлых лет, народные песни.

Вход свободный. Начало в 14.00.

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