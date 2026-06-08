Информационная встреча для разработчиков компьютерных игр

Дата и место
|Событие прошло 9 июня 2026 г., 18:30 / ИЦАЭ
О событии
Центр креативных индустрий приглашает разработчиков компьютерных игр на приветственную встречу.
Участники узнают о реестре субъектов креативных (творческих) индустрий Калининградской области и мерах поддержки IT-сообщества от Центра «Мой бизнес». А также обсудим разработку совместных мероприятий для отрасли в Калининградской области и будущее фестиваля PLAYPORT.
На встрече выступят:
- Роман Стручков — основатель Центра коммуникации ІТ- и креативных индустрий «Резаниум», соучредитель галереи современного искусства ArtGart; Сергей Гиммельрейх -гейм-дизайнер, инди-разработчик, основатель пространства «Индикатор», популяризатор авторских игр.
- Анна Грин — руководитель Mayam virtual studio — команда специалистов по CG, 3D, нейросетям, программистов и разработчиков. Обладатель премии Сколково Инноватор 2023 (онлайн, г. Москва).
Информационная встреча пройдёт 9 июня в ИЦАЭ Калининграда по адресу: Советский пр-т, д.1 (КГТУ), 2 этаж.. Начало в 18:30. Участие бесплатно.
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