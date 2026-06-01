Музыкальная симфония в Музее Курортной Моды

Дата и место
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28 июня
воскресенье
|17:30
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Музыкальная симфония в Музее Курортной Моды2026-06-28T17:30:00.000+02:00
О событии
Музей Курортной Моды приглашает на музыкальный вечер, где каждый экспонат обретёт свою мелодию. И это будут не старые романсы. А узнаваемые, всеми любимые темы из фильмов, игр и сериалов — самые неожиданные для музейной тишины. И тогда шляпы, купальники, платья — те самые, что когда-то шуршали, кружились и спасали от солнца — зазвучат заново.
Программа вечера:
- велком дринк
- посещение музея
- концерт