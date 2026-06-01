Экскурсии
Субботняя экскурсия в Музее Курортной Моды

Субботняя экскурсия в Музее Курортной Моды

Отдохнуть компанией Культурный отдых
12+
Купить билет без комиссии

Расписание

13 июня
суббота
15:00
Музей курортной моды
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20 июня
суббота
15:00
Музей курортной моды
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27 июня
суббота
15:00
Музей курортной моды
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О событии

Приглашаем на экскурсию в Музей Курортной Моды! 

Это не просто выставка старинной одежды — это захватывающее путешествие сквозь эпохи, рассказ о том, как менялись представления об отдыхе, красоте и, конечно, о том, что надеть на пляж или променад. 

Почему это интересно: 

  • Уникальная коллекция: увидите редкие и подлинные экспонаты; 
  • История через призму моды: поймёте культурные и социальные сдвиги через эволюцию летних нарядов; 
  • Ностальгия и вдохновение: тёплые воспоминания и, возможно, свежие идеи для своего следующего отпуска.

Продолжительность — 50 минут.

Формат — групповая экскурсия с гидом. Обращаем Ваше внимание, что экскурсии проводятся для групп от 10 человек. В случае, если группа менее 10 человек, посетителям предоставляется аудиогид.

Адрес: Зеленоградску, Курортный пр-т, 5