Субботняя экскурсия в Музее Курортной Моды

Расписание
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13 июня
суббота
|15:00
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Субботняя экскурсия в Музее Курортной Моды2026-06-13T15:00:00.000+02:00
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20 июня
суббота
|15:00
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Субботняя экскурсия в Музее Курортной Моды2026-06-20T15:00:00.000+02:00
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27 июня
суббота
|15:00
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Субботняя экскурсия в Музее Курортной Моды2026-06-27T15:00:00.000+02:00
О событии
Приглашаем на экскурсию в Музей Курортной Моды!
Это не просто выставка старинной одежды — это захватывающее путешествие сквозь эпохи, рассказ о том, как менялись представления об отдыхе, красоте и, конечно, о том, что надеть на пляж или променад.
Почему это интересно:
- Уникальная коллекция: увидите редкие и подлинные экспонаты;
- История через призму моды: поймёте культурные и социальные сдвиги через эволюцию летних нарядов;
- Ностальгия и вдохновение: тёплые воспоминания и, возможно, свежие идеи для своего следующего отпуска.
Продолжительность — 50 минут.
Формат — групповая экскурсия с гидом. Обращаем Ваше внимание, что экскурсии проводятся для групп от 10 человек. В случае, если группа менее 10 человек, посетителям предоставляется аудиогид.
Адрес: Зеленоградску, Курортный пр-т, 5