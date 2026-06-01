Хаус 2000: электронная вечеринка нулевых

Дата и место
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20 июня
суббота
|22:00
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Хаус 2000: электронная вечеринка нулевых2026-06-20T22:00:00.000+02:00
О событии
РЕДРУМ — это вечеринка для всех, кому по-настоящему близка электронная музыка, танцпол и атмосфера ночи, где люди знакомятся, двигаются и проживают эмоции вместе.
В этот вечер команда привезёт «ХАУС-2000» — формат с треками, которые в 2000-х и 2010-х звучали на главных фестивалях, в клубах и летних чартах.
Музыка, под которую танцевали тогда — и продолжают танцевать сейчас.
За одну ночь танцпол проведёт через знакомые хаус-хиты, неожиданные жанровые повороты и ту самую атмосферу больших вечеринок, где не хочется смотреть на время.
РЕДРУМ давно стал точкой притяжения для самых разных людей: танцоров, блогеров, клубных завсегдатаев и всех, кто просто хочет провести ночь в хорошей музыке и правильной атмосфере — заглядывай и ты!
Всё проходит на новой концертной площадке — в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.