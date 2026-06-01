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Музыкально-поэтический вечер при свечах в средневековом замке

Музыкально-поэтический вечер при свечах в средневековом замке

Отдохнуть компанией Культурный отдых
6+
Купить билет без комиссии

Дата и место

12 июня
пятница
20:00
Вальдау

О событии

Камерный поэтическо-музыкальный вечер, в котором через стихи и музыку раскрываются семь историй:

  • Семь голосов
  • Семь состояний
  • Семь «Я»

Любовь и одиночество, карьера и дружба, взросление, поиск себя и принятие — каждый герой проживает свою правду, в которой зритель, возможно, узнает себя.

Музыкальное сопровождение вечера — Александр Платонов (Санкт-Петербург). 

Поэты и чтецы:

  • Владимир Никонов
  • Ксения Бурцева
  • Мария Шпорт
  • Дарья Березина
  • Максим Коби
  • Мария Герасименко
  • Елена Сорокина

Это глубокое эмоциональное погружение, где каждая история становится отражением внутреннего пути. Вечер пройдёт в атмосфере средневекового замка при сотни свечей, создавая особое пространство для чувств, тишины и осмысления.

Продолжительность: 2 блока по 40 минут + антракт 20 минут

Сбор гостей: 19:30. Гостей ждёт приветственный напиток.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.