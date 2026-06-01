Музыкально-поэтический вечер при свечах в средневековом замке

Дата и место
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12 июня
пятница
|20:00
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Музыкально-поэтический вечер при свечах в средневековом замке2026-06-12T20:00:00.000+02:00
О событии
Камерный поэтическо-музыкальный вечер, в котором через стихи и музыку раскрываются семь историй:
- Семь голосов
- Семь состояний
- Семь «Я»
Любовь и одиночество, карьера и дружба, взросление, поиск себя и принятие — каждый герой проживает свою правду, в которой зритель, возможно, узнает себя.
Музыкальное сопровождение вечера — Александр Платонов (Санкт-Петербург).
Поэты и чтецы:
- Владимир Никонов
- Ксения Бурцева
- Мария Шпорт
- Дарья Березина
- Максим Коби
- Мария Герасименко
- Елена Сорокина
Это глубокое эмоциональное погружение, где каждая история становится отражением внутреннего пути. Вечер пройдёт в атмосфере средневекового замка при сотни свечей, создавая особое пространство для чувств, тишины и осмысления.
Продолжительность: 2 блока по 40 минут + антракт 20 минут
Сбор гостей: 19:30. Гостей ждёт приветственный напиток.