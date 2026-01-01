Дата и место
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18 октября
воскресенье
|19:00
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Вагонка
О событии
Рок-группа «Мураками» отправляется в концертный тур «Невеста хочет в...», который пройдет в поддержку тринадцатого студийного альбома. Более 40 городов — от Калининграда до Новосибирска — команда представит новую программу, состоящую из проверенных хитов и новых песен.
В Калининграде концерт состоится 18 октября в клубе «Вагонка».
«Невеста хочет домой» — первая полноформатная работа «Мураками» за последние три года, релиз которой состоялся в апреле 2026 года. Альбом объединен состоянием, вынесенным в название. В этих песнях – на первый взгляд совершенно разных и по темпераменту, и по наполнению – есть место и грусти, и радости, и саморефлексии. Однако объединяет всё любовь – здесь она звучит не как абстракция, а как личный опыт.
Диляра Вагапова, солистка группы «Мураками»: — Этот альбом — наша жизнь, мы идем своей дорогой. Всё, что я хотела прожить — я прожила: в нем и расставания, и поиск ответов на глупые вопросы, и споры с самим собой, и недопонимания с близкими, и боль. Невесты бывают разные. Отпустить все не получится, но рассказать об этом и поделиться своим опытом — другое дело. Безусловно, во главе любовь, она все эти эмоции и чувства объединяет. Собственно, название альбома нашло отражение в названии тура — мы в приятном волнении и предвкушении, ведь «Невеста хочет домой» прозвучит этой осенью во многих городах! Готовим новую программу и с нетерпением ждем встречи в Калинграде!
В пластинку вошли такие значительные хиты как «Максималистка» с Нэил Шери, «Олдбой» с группой СЛОТ, «Кто такой Джон Голт?», «Салютами», «Камчатка» и другие. При этом на пластинке есть и песни с большой «выдержкой» — так, задумка песни «Куда течёт река» появилась более десяти лет назад. А композиция «Лети», исполненная гитаристом и музыкальным руководителем коллектива Раилем Латыповым, стала одной из самых личных точек пластинки.
Работа над альбомом проходила в Казани, Москве и Нижнем Новгороде. Основная часть материала была записана в студии Раиля, который взял на себя полный цикл производства. К работе также подключились Павел Шепелев и Константин Воробьёв (Кардио Киллер / Cardio Killer).
«Мураками» в постоянном движении и не боятся экспериментов — в их творчестве есть место, как лирическим балладам, так и мощным рок-манифестам. И альбом «Невеста хочет домой» тому подтверждение.
Не пропусти новое шоу «Мураками» «Невеста хочет в...» — в Калининграде 18 октября!