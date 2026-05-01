Дата и место
|
31 мая
воскресенье
|12:00
|
Парк "Юность"
О событии
31 мая в парке «Юность» Калининград снова станет ярче: здесь пройдёт уже 11-й по счёту интерактивный музыкальный фестиваль красок ЦВЕТОЛЕТОФЕСТ!
За эти годы фестиваль стал для города настоящей доброй традицией — местом, где встречаются разные поколения, где дети и взрослые танцуют, купаются в красках и заряжаются летним настроением
ЦВЕТОЛЕТОФЕСТ — это музыка, свобода, цвет и тот самый момент, когда тысячи людей становятся ярче.
В этом году гостей ждёт большая программа: тонны яркой краски, красочные залпы каждый час, интерактивы, флешмобы, розыгрыши призов, танцевальные баттлы, караоке хором и бессменные ведущие Мария Мелихова и Валерий Боровец
На сцене выступят группы «Пурпурный дождь» и «Который час», диджеи лейбла LOUD, и другие музыкальные гости. Несколько сюрпризов организаторы пока держат в секрете — о них будут рассказывать в социальных сетях фестиваля
Мы нашей большой и дружной командой приглашаем вас, жителей и гостей Калининграда — закрыть весну ярко и открыть лето громко- в цвете, музыке и отличной компании!
Вход: свободный.