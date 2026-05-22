Дата и место
|
22 мая
пятница
|16:00
|
Открытие выставки «Парк деревянных скульптур»2026-05-22T16:00:00.000+02:00
О событии
Музей «Фридландские ворота» вместе с известным калининградским скульптором Игорем Ивановичем Рыком открывает уникальную выставку под открытым небом — «Парк деревянных скульптур».
Больше 20 лет мастер работает с дубовым массивом. Все работы созданы непосредственно в нашем регионе. Они отражают его художественное видение и связь с природой Янтарного края.
Кого вы увидите?
Персонажей русских народных сказок и былин — от весёлого Колобка до могучих богатырей. Каждый образ — живой, тёплый, сделанный с душой.
Торжественное открытие: 22 мая 2026 года в 16:00
Где: Музей «Фридландские ворота» (г. Калининград, ул. Дзержинского, 30)
В программе праздника:
- концерт творческих коллективов и ансамблей Калининграда
- ознакомительная экскурсия по выставке
- работа национально-культурных подворий области
Вход свободный — приходите сами и приводите друзей!
Отличный повод провести майский вечер с пользой, красотой и хорошим настроением 🔥