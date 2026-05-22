Выставки
Открытие выставки «Парк деревянных скульптур»

Открытие выставки «Парк деревянных скульптур»

Отдохнуть компанией Бесплатно Культурный отдых
0+

Дата и место

22 мая
пятница
16:00
Фридландские ворота

О событии

Музей «Фридландские ворота» вместе с известным калининградским скульптором Игорем Ивановичем Рыком открывает уникальную выставку под открытым небом — «Парк деревянных скульптур».

Больше 20 лет мастер работает с дубовым массивом. Все работы созданы непосредственно в нашем регионе. Они отражают его художественное видение и связь с природой Янтарного края.

Кого вы увидите?

Персонажей русских народных сказок и былин — от весёлого Колобка до могучих богатырей. Каждый образ — живой, тёплый, сделанный с душой.

Торжественное открытие: 22 мая 2026 года в 16:00

Где: Музей «Фридландские ворота» (г. Калининград, ул. Дзержинского, 30)

В программе праздника:

  • концерт творческих коллективов и ансамблей Калининграда
  • ознакомительная экскурсия по выставке
  • работа национально-культурных подворий области

Вход свободный — приходите сами и приводите друзей!

Отличный повод провести майский вечер с пользой, красотой и хорошим настроением 🔥

Это событие в СМИ

Анонсы
Открытие парка, духовная музыка и книжный фестиваль: куда сходить в выходные, чтобы кошелёк не опустел

Открытие парка, духовная музыка и книжный фестиваль: куда сходить в выходные, чтобы кошелёк не опустел

Читать