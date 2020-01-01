Детский фестиваль «День лета»

Дата и место
|
20 июня
суббота
|11:00
|
Сказочная деревня Холмогорье
О событии
Программа фестиваля:
- Встреча с бабой Ягой в волшебном лесу (11.00-16.00)
- В гостях у Кикиморы (11.30-16.00)
- ЭКСКУРСИЯ с лесной феей по сказочному Холмогорью
- с 11.00 до 14.00 (сбор у главных ворот)
- Сказочно красивый ПОКАЗ летней МОДЫ с участием юных гостей Холмогорья в 12.00 (малая сцена)
- СПЕКТАКЛЬ «Сказки Холмогорья» в 12.30 (малая сцена)
- СКАЗКА для самых маленьких на берегу озера
- «Гуселькины сказки» в 14.00
- Игровая программа с Василисой прекрасной (у малой сцены)
- 14.30-15.00
- Сказочные фото зоны (11.00-16.00)
- РЫБАЛКА для детей у озера (11.00-16.00)
- Создание свечи желаний из натурального пчелиного воска в домике рыбака у озера с 11.30 до 16.00
- Создание куклы-оберега в домике мастериц с 11.30 до 16.00
- Волшебное шоу мыльных пузырей в 15.00
- Плетение веночков для мамочек и дочек в домике травницы с 11.30 до 16.00
- Сеновал — фото зона (11.00-16.00)
- Запуск воздушных змеев в 15.30
- Квест-ar-игра «В поисках волшебных предметов»(11.30-15.30)
- Лепка из глины в домике гончара (11.30-16.00)
- Игровая поляна (лабиринт, городки, классики, ходули, качели, настольные игры) с 11.00 до 16.00