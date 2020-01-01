Детский фестиваль «Мир чудес»

Дата и место
6 июня
суббота
|11:00
Сказочная деревня Холмогорье
О событии
В программе:
- 11.00 — Открытие главных ворот.
- Встреча и игры в лесу с Бабой Ягой, Кикиморой и Лешим
- Ходулисты, фото с ходулистами (11.00-13.30)
- Мастер классы в сказочных домиках (11.30-16.00) — гончар, травница, мастерицы, волшебница, дом рыбака)
- 12.00 — Торжественное открытие фестиваля (большая сцена)
- Театр «Те-фити» — сказочный показ мод
- Знакомство с жителями Холмогорья
- 12.15 — Концерт детской музыкальной студии «Шанс»
- 12.45 — Театр «Те-фити» — сказочный показ мод
- 13.00 — Интерактивный спектакль «Вместе дружная семья». Представляет Театр «Невеличка»
- 14.30 — Волшебное научное шоу
- 15.30 — Шоу мыльных пузырей