Расписание
25 июля
суббота
|11:00
Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства»2026-07-25T11:00:00.000+02:00
26 июля
воскресенье
|11:00
Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства»2026-07-26T11:00:00.000+02:00
О событии
Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства» пройдет в сказочной деревне Холмогорье п. Романово Калининградской области и погрузит вас в увлекательное путешествие в мир русских сказок, где оживают древние обычаи и расцветают традиционные ремесла.
На фестивале вас ждут:
- Захватывающие выступления актеров и яркие театральные постановки, погружающие в волшебную атмосферу сказок.
- Увлекательные мастер-классы, где вы сможете освоить старинные ремесла и создать уникальные сувениры своими руками.
- Специальные программы сказкотерапии, помогающие раскрыть творческий потенциал и укрепить семейные узы.
- AR-технологии дополненной реальности на сказочном маршруте, превращающее Холмогорье в живую сказку.
- Выпуск сборника сказок, написанных гостями фестиваля, в котором отразится их вдохновение и любовь к русской культуре.
Детям до 4 лет вход Бесплатный
День первый — театральный. Сказки на 5-ти сценических площадках.