Фестивали, праздники
Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства»

Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства»

Отдохнуть компанией Сходить с детьми На свежем воздухе Культурный отдых
0+
Купить билет без комиссии

Расписание

25 июля
суббота
11:00
Сказочная деревня Холмогорье
Купить билет
26 июля
воскресенье
11:00
Сказочная деревня Холмогорье
Купить билет

О событии

Межрегиональный фестиваль «Сказки Тридевятого царства» пройдет в сказочной деревне Холмогорье п. Романово Калининградской области и погрузит вас в увлекательное путешествие в мир русских сказок, где оживают древние обычаи и расцветают традиционные ремесла.

На фестивале вас ждут:

  • Захватывающие выступления актеров и яркие театральные постановки, погружающие в волшебную атмосферу сказок.
  • Увлекательные мастер-классы, где вы сможете освоить старинные ремесла и создать уникальные сувениры своими руками.
  • Специальные программы сказкотерапии, помогающие раскрыть творческий потенциал и укрепить семейные узы.
  • AR-технологии дополненной реальности на сказочном маршруте, превращающее Холмогорье в живую сказку.
  • Выпуск сборника сказок, написанных гостями фестиваля, в котором отразится их вдохновение и любовь к русской культуре.

Детям до 4 лет вход Бесплатный

День первый — театральный. Сказки на 5-ти сценических площадках.

Реализация билетов на данное культурно-зрелищное мероприятие осуществляется обществом с ограниченной ответственностью «КАССИР.РУ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ» (ИНН: 3906981380, ОГРН: 1163926054236, адрес местонахождения: г. Калининград, ул. Генделя, 5). Официальный сайт https://kgd.kassir.ru. Реализация билетов осуществляется на условиях публичной оферты, размещенной по адресу: https://kgd.kassir.ru/pages/oferta.