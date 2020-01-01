Дата и место
7 июня
воскресенье
|17:00
Стендап-клуб «Локация»
О событии
«Стендап Мафия» — юмористическое шоу по мотивам классической игры, где привычные правила превращаются в комедийный хаос.
Жители города N пытаются вычислить сплетника, который сливает слухи из подслушанных чатов и рушит чужие репутации, а психолог города помогает участникам справляться с душевными травмами мемами, терапией и странными советами.
Игру ведут опытные стендап-комики, поэтому помимо интриг, голосований и неожиданных поворотов зрителей ждут импровизация, стендап-вставки и живое общение с залом.
Это не просто «Мафия», а полноценное комедийное шоу, где никто не знает, чем закончится вечер.
Игроки находятся на сцене, зрители — в первых рядах зала, поэтому каждый становится частью происходящего.
Всё проходит на новой концертной площадке — в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.