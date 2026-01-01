Фестивали, праздники
С пира на турнир в замке Нойхаузен

Отдохнуть компанией Культурный отдых
18+
Расписание

5 июня
пятница
19:00
Нойхаузен
19 июня
пятница
19:00
Нойхаузен
3 июля
пятница
19:00
Нойхаузен
7 июля
вторник
19:00
Нойхаузен
31 июля
пятница
19:00
Нойхаузен
О событии

Ужин в замковой кухне у камина и посещение настоящего рыцарского турнира в одной программе! 

Во дворе замка Нойхаузен кипят нешуточные страсти! Доблестные рыцари готовятся к схватке за руку прекрасной Анны Марии, но свободно ли её сердце?

Между тем в замковой кухне уже растопили камин: кухарка замешивает тесто, чтобы испечь свежий хлеб с крапивой, а мясник несёт свежую свиную рульку, которую запекут на открытом огне для званного средневекового пира. 

Программа мероприятия: 

  • 19:00 — 20:20 – ужин в духе средневековья в каминном зале замка 
  • 20:20 — I этап турнира. Открытие и первые поединки:
  • торжественное открытие турнира, приветствие гостей;
  • первый бой — одиночное состязание;
  • конкурсы и мастер классы.
  • 21:10 — II этап турнира. Накал страстей:
  • второй бой; 
  • средневековые танцы с гостями замка
  • конкурсы и мастер-классы.
  • 22:00 — Огненный финал.

Приглашаем испытать невероятные эмоции и погружение в эпоху средневековья в новой вечерней программе замка Нойхаузен! 