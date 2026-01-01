С пира на турнир в замке Нойхаузен

Расписание
5 июня
пятница
|19:00
Нойхаузен
19 июня
пятница
|19:00
Нойхаузен
3 июля
пятница
|19:00
Нойхаузен
7 июля
вторник
|19:00
Нойхаузен
31 июля
пятница
|19:00
Нойхаузен
О событии
Ужин в замковой кухне у камина и посещение настоящего рыцарского турнира в одной программе!
Во дворе замка Нойхаузен кипят нешуточные страсти! Доблестные рыцари готовятся к схватке за руку прекрасной Анны Марии, но свободно ли её сердце?
Между тем в замковой кухне уже растопили камин: кухарка замешивает тесто, чтобы испечь свежий хлеб с крапивой, а мясник несёт свежую свиную рульку, которую запекут на открытом огне для званного средневекового пира.
Программа мероприятия:
- 19:00 — 20:20 – ужин в духе средневековья в каминном зале замка
- 20:20 — I этап турнира. Открытие и первые поединки:
- торжественное открытие турнира, приветствие гостей;
- первый бой — одиночное состязание;
- конкурсы и мастер классы.
- 21:10 — II этап турнира. Накал страстей:
- второй бой;
- средневековые танцы с гостями замка
- конкурсы и мастер-классы.
- 22:00 — Огненный финал.
Приглашаем испытать невероятные эмоции и погружение в эпоху средневековья в новой вечерней программе замка Нойхаузен!