Театр
«Путешествие налегке» аудиоспектакль в театральном трамвае

6+
Продолжительность: 1 час 20 минут без антракта

Расписание

4 июня
четверг
20:00
Рыбная деревня
5 июня
пятница
20:00
Рыбная деревня
6 июня
суббота
20:00
Рыбная деревня
7 июня
воскресенье
20:00
Рыбная деревня
11 июня
четверг
20:00
Рыбная деревня
О событии

Тимофей — обычный парень из Томска. Его бросает любимая девушка прямо накануне долгожданной поездки в Калининград. С одним рюкзаком и разбитым сердцем он все равно решает отправиться в путешествие: осмыслить перемены, вырваться из рутины, побыть наедине с собой. Вместе с главным героем нам предстоит совершить эту поездку, открыть город с необычной стороны, найти его блуждающий центр и понять что-то важное о жизни и о себе.

Это спектакль не только о Калининграде и его жителях, но и о том, что мир открывается во всей красе только тем, кто сам открыт ему навстречу.

ВНИМАНИЕ!!! Памятка пассажира «Театрального трамвая»:

  • ﻿﻿Наш трамвай отправляется каждые четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:00 от остановки «Рыбная деревня». Он выглядит как желтая подводная лодка на колесах, и вы его точно не пропустите. Наше аудиопутешествие будет проходить по маршруту трамвая №5 без остановок. У вас не будет возможности посетить туалетную комнату и буфет. Пожалуйста, подумайте об этом заранее.
  • ﻿﻿Мы просим вас прийти за 5-10 минут до начала аудиоспектакля на остановку «Рыбная деревня» со стороны гостиницы «Шкиперская».
  • Пожалуйста, не опаздывайте, трамвай должен отправляться вовремя.
  • ﻿﻿Возле гостиницы зрителей встретит администратор в желтом костюме «водолаза» — вам нужно предъявить билеты (можно электронные) и получить желтый маленький трамвайчик — он вам еще пригодится! Куда идти дальше и когда приедет трамвай — на эти и другие вопросы ответит администратор.
  • ﻿﻿При посадке на трамвай предъявите свои желтые трамвайчики, которые вы получили от администратора.
  • ﻿﻿На местах вас будут ждать индивидуальные наушники с объемным звуком.
  • ﻿﻿Закончится наше путешествие там же, где и началось: на остановке «Рыбная деревня».

Театр в наушниках: калиниградцев и гостей города приглашают в трамвай на философский спектакль-экскурсию

