Расписание
10 июля
пятница
|19:00
«Любовь в стиле джаз»
11 июля
суббота
|17:00
«Любовь в стиле джаз»
О событии
Музыкальная комедия «В джазе только девушки» по праву считается классикой мирового кинематографа. Ее снимал легендарный Билли Уайлдер, в ней играла непревзойденная Мэрилин Монро, картина получила «Оскар» и, что гораздо важнее, запомнилась и полюбилась не одному поколению зрителей по всему миру.
Наше шоу-ревю, поставленное по мотивам знаменитого фильма — это элегантные костюмы, рискованные погони, дорогие сигары, яркие зажигательные танцы и, конечно, его величество Джаз, — и все это на фоне расцвета эпохи сухого закона и красочной жизни американских мафиози.
«Двое музыкантов Джо и Джерри становятся свидетелями разборок двух гангстерских гуппировок. Чтобы скрыться от опасности, они решают, переодевшись в девушек, бежать во Флориду. Дело в том, что единственное место, куда их взяли на работу, — это джазовая женская группа. Теперь их зовут Дафна и Джозефина. Казалось бы, кто заподозрит двух инструменталисток женского музыкального ансамбля в том, что они мужчины? Маскировка идеальна. Всё идёт хорошо, пока в этот маскарад не вмешивается неожиданная любовь…»
В постановке будут звучать самые известные мировые джазовые хиты ХХ века в сопровождении оркестра театра.