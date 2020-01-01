Дата и место
21 июня
воскресенье
|17:00
Журавли. Герои штурма Кёнигсберга
Калининградский областной музыкальный театр
Штурм Кёнигсберга — одна из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны. Около 50 улиц Калининграда носят имена тех, кто сражался и пал смертью храбрых при штурме неприступного немецкого города-крепости в апреле 1945 года.
Реальные биографии и факты героической гибели Николая Катина, Ивана Мишина, Александра Космодемьянского, Андрея Яналова, Константина Карташева прерываются пронзительными стихами Р.Рождественского, К.Симонова, Ю.Друниной, любимыми песнями о мужестве, отваге и боевой дружбе.
Перед глазами зрителя предстанут все основные этапы Великой Отечественной войны, фрагменты подлинной кинохроники снятой в марте-апреле 1945 года на подступах и при штурме Кёнигсберга, картины боев и солдатского быта.
Этот спектакль — гимн подвигу и самопожертвованию героев войны, посвящение их славе и памяти.