Журавли. Герои штурма Кёнигсберга

12+
Жанр: Музыкально-драматический спектакль
Продолжительность: 1 час 20 минут

Дата и место

21 июня
воскресенье
17:00
Музыкальный театр

О событии

Калининградский областной музыкальный театр

Штурм Кёнигсберга — одна из самых ярких страниц в истории завершающего этапа Великой Отечественной войны. Около 50 улиц Калининграда носят имена тех, кто сражался и пал смертью храбрых при штурме неприступного немецкого города-крепости в апреле 1945 года.

Реальные биографии и факты героической гибели Николая Катина, Ивана Мишина, Александра Космодемьянского, Андрея Яналова, Константина Карташева прерываются пронзительными стихами Р.Рождественского, К.Симонова, Ю.Друниной, любимыми песнями о мужестве, отваге и боевой дружбе.

Перед глазами зрителя предстанут все основные этапы Великой Отечественной войны, фрагменты подлинной кинохроники снятой в марте-апреле 1945 года на подступах и при штурме Кёнигсберга, картины боев и солдатского быта.

Этот спектакль — гимн подвигу и самопожертвованию героев войны, посвящение их славе и памяти.