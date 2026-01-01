Жанр: Мюзикл
Продолжительность: 2 часа 20 минут с антрактом
Расписание
13 июня
суббота
|17:00
«Капитанская дочка»
14 июня
воскресенье
|17:00
«Капитанская дочка»
О событии
Мюзикл «Капитанская дочка» — это известный всем со школьной скамьи пушкинский сюжет, в котором на фоне крестьянского восстания Емельяна Пугачева разворачивается трогательная история любви, переплетаются судьбы двух людей из разных миров, их страсть и решимость противостоять судьбе. Главным действующим лицом оказывается великое Русское Лихо — метафизическая сила, двигатель всего того и ужасного, и прекрасного, что случалось и случается на Руси…
Создатели спектакля не будут давать ответы на вопросы кто прав, а кто виноват, обличать или оправдывать кого-то из героев. Они покажут две точки зрения, диалог между двумя правдами и оставят зрителю право выбирать, на чьей он стороне — Гринева, Швабрина, Маши Мироновой, Пугачева…