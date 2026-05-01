День в Бранденбурге

Расписание
31 мая
воскресенье
|12:00
Замок Бранденбург
7 июня
воскресенье
|12:00
Замок Бранденбург
12 июня
пятница
|12:00
Замок Бранденбург
21 июня
воскресенье
|12:00
Замок Бранденбург
28 июня
воскресенье
|12:00
Замок Бранденбург
О событии
Подарите детям незабываемый выходной в живописных руинах средневекового замка на берегу Калининградского залива!
Пока дети соревнуются в лучном турнире с призами и участвуют в весёлых детских играх и мастер-классах, родители могут спокойно отдохнуть и насладиться атмосферой старинного замка. Погрузитесь в историю Тевтонского ордена на увлекательной экскурсии и узнайте тайны этих древних стен.
В разные дни гостей ждут увлекательные иммерсивные игры для детей и взрослых — каждый визит будет особенным.
А 31 мая приходите всей семьёй на праздник в честь Дня защиты детей — в этот день вход для детей бесплатный!
Берите билеты и приезжайте — Бранденбург ждёт вас!