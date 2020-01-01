Любимые песни советского кино в замке Бранденбург
Проведите летний вечер под открытым небом в атмосфере живописных руин средневекового замка — и окунитесь в эпоху любимого советского кино!
Вечер начнётся с увлекательной экскурсии по замку Бранденбург, после которой на сцену выйдут артисты Калининградского Музыкального театра и театра «Слово» — чтобы исполнить золотые хиты из самых любимых советских фильмов.
После концерта гостей ждёт фуршет с напитками и фруктами, а советский буфет с традиционными угощениями создаст атмосферу настоящего ностальгического праздника.
Экскурсия: 19:00; Начало концерта: 20:00
Берите билеты — количество мест ограничено!