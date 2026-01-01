Мюзикл «Бранденбургская Ярмарка»

Расписание
|
11 июля
суббота
|19:00
|
Замок Бранденбург
|
26 июля
воскресенье
|19:00
|
Замок Бранденбург
|
1 августа
суббота
|19:00
|
Замок Бранденбург
|
15 августа
суббота
|19:00
|
Замок Бранденбург
О событии
Это не просто спектакль — это иммерсивное путешествие в средневековье на территории живописных руин замка Бранденбург!
История любви рыцаря и прусской девушки, пытающихся отстоять своё чувство вопреки всему, разворачивается прямо вокруг вас — под живое исполнение фолк-рок хитов. Вы не просто зритель, вы участник: следуйте за героями по уголкам замка, вовлекайтесь в действие, учитесь средневековым танцам и слушайте менестрелей.
Вас ждут рыцарский турнир, феерическое фаер-шоу приглашённых артистов, вкусные угощения и небольшой сюрприз в финале, который запомнится надолго.
Роли исполняют артисты Калининградского Музыкального театра и театра «Слово». Режиссёр-постановщик — Николай Перлухин, автор идеи и сценария — Веола Сидоренко, продюсер — Артём Сидоренко и группа Branden Events.
Билет не предполагает посадочного места — вы свободно перемещаетесь вслед за действием. Берите билеты и приезжайте — магия «Бранденбургской Ярмарки» ждёт вас!
Перед спектаклем для желающих проводится обзорная экскурсия по замку
Даты: 11 июля, 26 июля, 1 августа, 15 августа
Экскурсия: 19:00
Начало спектакля: 20:00