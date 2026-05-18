23 мая
до 24 мая
Книжный фестиваль «По краям»2026-05-23T12:00:00.000+02:00 2026-05-24T18:00:00.000+02:00
О событии
Известное издательство Ad Marginem приезжает с книжным фестивалем «по краям» в Калининград, а штаб «Хранителей руин» в Железнодорожных воротах станет одной из площадок фестиваля!
23 и 24 мая издательство Ad Marginem приедет в наш город в рамках большого фестивального тура по всей стране. Известные издатели придумали насыщенную просветительскую программу! На фестивале можно будет делиться книгами и обсуждать всё самое разное: от устройства издательства до хип-хопа и философии истории. Бонусом пройдут несколько мастер-классов и диджей-сет.
Параллельная программа фестиваля пройдёт в Железнодорожных воротах, а основной публичный движ состоится в общественном пространстве «Сигнал».
Вход на все мероприятия свободный! Регистрация на лекции и подробная программа