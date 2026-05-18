Концерт учащихся музыкальной школы

Дата и место
20 мая
среда
|14:00
Концерт учащихся музыкальной школы2026-05-20T14:00:00.000+02:00
О событии
20 мая приглашаем на заключительный концерт 13-го сезона в Музыкальном салоне
Студенты Калининградского областного музыкального колледжа им. С. В. Рахманинова вместе с преподавателями подготовили для зрителей программу, в которой собраны сочинения разных эпох и стилей: от барокко до музыки XX века.
Откроют концерт Сонаты для флейты и фортепиано Г.Комракова и О.Тактакишвили.
Затем прозвучат ариозо Мизгиря из оперы Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и романс «Средь шумного бала» П.Чайковского на стихи А.Толстого.
Струнная музыка представлена «Ларго» Ф.Верачини, «Токкатой» Дж.Фрескобальди, концертом для виолончели с оркестром И.Баха, «Листком из альбома» Р.Вагнера и «Ноктюрном и Тарантеллой» К.Шимановского.
Фортепианное отделение подарит слушателям сонаты В.Моцарта и Й.Гайдна, «Интермеццо» Р.Шумана, «Этюд» К.Черни, «Рапсодию» И.Брамса, «Вариации» Ф.Мендельсона, «Балладу» Ф.Шопена, четыре прелюдии А.Скрябина и вальсы для фортепиано в четыре руки М.Регера.
Особое украшение программы — ария Галицкого из оперы А.Бородина «Князь Игорь» и ариозо Короля Рене из оперы П.Чайковского «Иоланта» в исполнении заслуженного артиста РФ Николая Горлова. А также монолог Чио-Чио-Сан из «Мадам Баттерфляй» Дж.Пуччини в исполнении солистки Калининградского областного музыкального театра Надежды Данчевой.
Ведёт концерт Виктория Кочергина.
- Начало в 14:00. Вход свободный.
- Место встречи: Отдел искусств, овальный зал (вилла, 1 этаж).