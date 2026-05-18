Дата и место
21 мая
четверг
|16:00
Познавательный час «Славянского слова узорная вязь»
21 мая Библиотека им. М. Горького приглашает посетить мероприятие, посвященное 1163-летию возникновения славянской письменности, дате связанной с именами братьев-просветителей Кирилла и Мефодия.
Вниманию гостей будет представлена книжная подборка с кратким обзором литературы из фонда библиотеки. Приглашенный гость — клирик храма Александра Невского, отец Михаил Собачинский. Он проведет увлекательную беседу с использованием электронной презентации об истории создания славянской азбуки и письменности.
Рассказ отца Михаила будет также и о важности сохранения русского языка, о его духовных ценностях, влияющих на формирование нравственных качеств личности человека.
Присутствующие также смогут проявить свою смекалку и сообразительность, отгадывая тематические загадки и шарады, отвечая на вопросы викторин: «Противоположное значение», «Продолжи пословицу», «Заблудившиеся буквы».
Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.
Тел. 21-49-91.