Познавательный час «Славянского слова узорная вязь»

12+

21 мая
четверг
16:00
Библиотека им. М. Горького

21 мая Библиотека им. М. Горького приглашает посетить мероприятие, посвященное 1163-летию возникновения славянской письменности, дате связанной с именами братьев-просветителей Кирилла и Мефодия.

Вниманию гостей будет представлена книжная подборка с кратким обзором литературы из фонда библиотеки. Приглашенный гость — клирик храма Александра Невского, отец Михаил Собачинский. Он проведет увлекательную беседу с использованием электронной презентации об истории создания славянской азбуки и письменности.

Рассказ отца Михаила будет также и о важности сохранения русского языка, о его духовных ценностях, влияющих на формирование нравственных качеств личности человека.

Присутствующие также смогут проявить свою смекалку и сообразительность, отгадывая тематические загадки и шарады, отвечая на вопросы викторин: «Противоположное значение», «Продолжи пословицу», «Заблудившиеся буквы».

Программа рассчитана на посетителей старше 12 лет.

Тел. 21-49-91.

КВН, классическая музыка и ностальгия по СССР: бесплатные события в Калининграде, которые помогут развеяться

