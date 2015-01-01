Стендап
Благотворительный стендап-концерт

18+
11 июня
четверг
20:00
Стендап-клуб «Локация»

В этот вечер на сцене соберутся опытные комики, чтобы поддержать благотворительный фонд «Крылья помощи» — фонд поддержки материнства и детства, который работает в Калининградской области с 2015 года и уже более 11 лет помогает семьям в сложных жизненных ситуациях.

Фонд поддерживает неполные и многодетные семьи, беженцев, а также семьи, где дети или родители сталкиваются с тяжёлыми заболеваниями. За годы работы помощь получили десятки тысяч семей — вещами, продуктами, лекарствами, оплатой лечения и просто человеческим участием.

На входе в этот вечер также пройдёт благотворительная ярмарка. Дополнительно в зале будут размещены коробы для добровольных взносов — каждый сможет внести свой вклад.

Всё проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.