Джазовый концерт «Джем сейшен»

Дата и место
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11 июля
суббота
|22:00
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Стендап-клуб «Локация»
О событии
Музыкальные концерты локальных артистов и музыкантов из Санкт-Петербурга и Москвы. Каждый концерт — это уникальное сочетание жанров, настроений и голосов. На сцене — как начинающие, так и уже известные исполнители: от инди и поп-музыки до авторских проектов и экспериментального звучания.
Всё проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками. Камерная обстановка клуба позволяет почувствовать музыку по-настоящему близко — без барьеров между артистом и зрителем.