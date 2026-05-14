Музейная ночь в Зеленоградске

Дата и место
16 мая
суббота
|20:00
Зеленоградск
О событии
В этом году традиционная «Музейная ночь» состоится 16 мая.
- 20:00 - музыкальное театрализованное представление «С чего начинается Родина», посвященное 80-летию образования Калининградской области;
- 21:00 – «Старые песни о главном»: песни 40-50-х годов (совместное исполнение со зрителями).
Залы музея:
- С 21:00 – экскурсии по экспозиции, посвященной становлению Приморского (Зеленоградского) района и первым переселенцам;
Художественные мастерские Арт-подвал:
- 21:00 - Истории первых переселенцев под звуки дедушкиного патефона. Мастерская стекла Юрия Якушкина;
- 22:00 - Строим новый город. Мастер-класс по росписи гипсовых домиков. Мастерская "Керамика" Ольги Васильевой.
Участие в уличных мероприятиях свободное, мастер-класс за доп.плату, посещение музея по билетам.
Приглашаем Вас разделить с нами этот замечательный вечер!
Адрес музея: Зеленоградск, ул. Ленина, д. 6.
Тел. 8-401-50-3-27-90