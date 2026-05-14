Музейная ночь в Советске

Дата и место
16 мая
суббота
|18:30
Советск
О событии
В рамках Международной акции «НОЧЬ МУЗЕЕВ» Музей истории города Советска предлагает своим гостям программу «ЖИВОЕ ЭХО ЗЕМЛИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ», посвящённую 80-летию образования Калининградской области:
- 18:30 — 19:00 Музыкальный пролог; (Ансамбль «РЕТРО» п/у Заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Соломина);
- 19:00 — 19:30 Торжественная часть «Оживший фотоснимок». (Творческий подарок от народного молодёжного театра «Молодая гвардия»); Приветственное слово официальных лиц;
- 19:30 — 20:00 Акция «Дары и дарители» (торжественное вручение «Сертификатов дарителя»);
- 20:00 — 20:30 «Фонды — сердце музея» (рассказ хранителя фондов и видеопрезентация о предметах быта первых переселенцев в коллекции Музея истории города Советска);
- 20:30 -21:00 «Трудовые династии, прославившие Советск» («Портрет» трудовых династий в интерьере музея. Мультимедийная презентация. Встреча с ветеранами становления Калининградской области);
- 21:00 — 21:30 — «Воспоминания за школьной партой» (Документальный фильм, снятый в Музее истории города Советска. Фотосессия за партой);
- 21:30 — 22:00 «Споёмте, друзья!» (Песни из отечественных кинофильмов от ансамбля «РЕТРО» п/у Заслуженного артиста РФ Андрея Соломина);
- 22:00 — 23:00 Семейная традиция советчан. (Чаепитие за историческим самоваром).
Вход свободный.