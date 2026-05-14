Музейная ночь в Советске

16 мая
суббота
18:30
Советск

О событии

В рамках Международной акции «НОЧЬ МУЗЕЕВ» Музей истории города Советска предлагает своим гостям программу «ЖИВОЕ ЭХО ЗЕМЛИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ», посвящённую 80-летию образования Калининградской области:

  • 18:30 — 19:00 Музыкальный пролог; (Ансамбль «РЕТРО» п/у Заслуженного артиста Российской Федерации Андрея Соломина);
  • 19:00 — 19:30 Торжественная часть «Оживший фотоснимок». (Творческий подарок от народного молодёжного театра «Молодая гвардия»); Приветственное слово официальных лиц;
  • 19:30 — 20:00 Акция «Дары и дарители» (торжественное вручение «Сертификатов дарителя»);
  • 20:00 — 20:30 «Фонды — сердце музея» (рассказ хранителя фондов и видеопрезентация о предметах быта первых переселенцев в коллекции Музея истории города Советска);
  • 20:30 -21:00 «Трудовые династии, прославившие Советск» («Портрет» трудовых династий в интерьере музея. Мультимедийная презентация. Встреча с ветеранами становления Калининградской области);
  • 21:00 — 21:30 — «Воспоминания за школьной партой» (Документальный фильм, снятый в Музее истории города Советска. Фотосессия за партой);
  • 21:30 — 22:00 «Споёмте, друзья!» (Песни из отечественных кинофильмов от ансамбля «РЕТРО» п/у Заслуженного артиста РФ Андрея Соломина);
  • 22:00 — 23:00 Семейная традиция советчан. (Чаепитие за историческим самоваром).

Вход свободный.

В Калининград ехать не обязательно: как пройдёт Музейная ночь в разных городах области

