Музейная ночь в Гурьевске

0+

Дата и место

16 мая
суббота
18:00
Гурьевск

О событии

В Гурьевском краеведческом музее готовится настоящий праздник культуры и традиций!

Приглашаем вас на «Ночь музеев», которая пройдёт 16 мая.

Вас ждут интерактивные локации, где каждый сможет стать не просто зрителем, а участником живого действия.

Что вас ждёт:

  • «Телеутское гостеприимство» — погружение в быт и традиции коренного народа Кузбасса. Узнаете, как встречали гостей в телеутской семье.
  • «Казачий дух» — почувствуйте удаль и характер. Вас познакомят с казачьими традициями и воинским укладом.
  • «Как рождается чувашский узор» — секреты национальной вышивки и символика орнамента.
  • Лекторий «Матренины рассказы» — душевные истории о быте, традициях и женской доле.

Мастер-классы для детей и взрослых:

  • «Матрёшкин сарафан» — роспись деревянной матрёшки
  • «Русская народная кукла» — создаём оберег своими руками
  • Роспись пряника — сладкий сувенир, который можно съесть

Приходите всей семьёй! Будет интересно, душевно и по-настоящему празднично!