Музейная ночь в Гурьевске

Дата и место
|
16 мая
суббота
|18:00
|
Гурьевск
О событии
В Гурьевском краеведческом музее готовится настоящий праздник культуры и традиций!
Приглашаем вас на «Ночь музеев», которая пройдёт 16 мая.
Вас ждут интерактивные локации, где каждый сможет стать не просто зрителем, а участником живого действия.
Что вас ждёт:
- «Телеутское гостеприимство» — погружение в быт и традиции коренного народа Кузбасса. Узнаете, как встречали гостей в телеутской семье.
- «Казачий дух» — почувствуйте удаль и характер. Вас познакомят с казачьими традициями и воинским укладом.
- «Как рождается чувашский узор» — секреты национальной вышивки и символика орнамента.
- Лекторий «Матренины рассказы» — душевные истории о быте, традициях и женской доле.
Мастер-классы для детей и взрослых:
- «Матрёшкин сарафан» — роспись деревянной матрёшки
- «Русская народная кукла» — создаём оберег своими руками
- Роспись пряника — сладкий сувенир, который можно съесть
Приходите всей семьёй! Будет интересно, душевно и по-настоящему празднично!