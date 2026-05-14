Концерт в Балтийске

Дата и место
17 мая
воскресенье
|11:00
Концерт в Балтийске2026-05-17T11:00:00.000+02:00
О событии
Друзья, 17 мая в 11:00, в Балтийском Доме офицеров (г. Балтийск, ул. Красной Армии, 13) состоится концерт творческих коллективов Центра культуры и досуга г. Гурьевск в рамках шефского проекта «Культура – армии и флоту!».
Для вас выступят:
- вокальный ансамбль «Мороша»(руководитель Зорин Денис Валерьевич);
- образцовый хореографический ансамбль «Премьера» (руководитель Виноградова Наталья Вячеславовна);
- хореографический ансамбль «Искорки»(руководитель Виноградова Наталья Вячеславовна).