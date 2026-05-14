Фестиваль «Зелёный Кёнигсберг»

16 мая
до 17 мая
Культурный квартал «Понарт»

16–17 мая в Культурном квартале «Понарт» пройдёт фестиваль «Зелёный Кёнигсберг».

Это пространство, где растения, люди, наука и технологии собираются в одну живую среду, а ботаника выходит за пределы привычного ухода за горшками и становится чем-то гораздо более объёмным.

Нам важно, чтобы здесь растения воспринимались не только как эстетика.

За каждым листом, каждой формой, каждым собранным объектом стоит целая система: биология, адаптация, среда, наблюдение, опыт и то внимание, которое вообще позволяет живому быть рядом с нами. 

Именно поэтому «Зелёный Кёнигсберг» — это не просто про посмотреть.

Это про слушать лекции, обсуждать, обмениваться, узнавать новое, рассматривать редкие растения и книги, встречаться с людьми, для которых ботаника — не случайное увлечение, а часть жизни 

Что вас ждёт?

  • маркет с редкими растениями и изделиями мастеров
  • зона свопа
  • лекции, мастер-классы и нетворкинги

Вход свободный

Ждём вас!

Бесплатные мероприятия выходных в Калининградской области: куда сходить любителям собак, растений и музеев

