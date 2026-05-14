Дата и место
16 мая
до 17 мая
Фестиваль «Зелёный Кёнигсберг»
О событии
16–17 мая в Культурном квартале «Понарт» пройдёт фестиваль «Зелёный Кёнигсберг».
Это пространство, где растения, люди, наука и технологии собираются в одну живую среду, а ботаника выходит за пределы привычного ухода за горшками и становится чем-то гораздо более объёмным.
Нам важно, чтобы здесь растения воспринимались не только как эстетика.
За каждым листом, каждой формой, каждым собранным объектом стоит целая система: биология, адаптация, среда, наблюдение, опыт и то внимание, которое вообще позволяет живому быть рядом с нами.
Именно поэтому «Зелёный Кёнигсберг» — это не просто про посмотреть.
Это про слушать лекции, обсуждать, обмениваться, узнавать новое, рассматривать редкие растения и книги, встречаться с людьми, для которых ботаника — не случайное увлечение, а часть жизни
Что вас ждёт?
- маркет с редкими растениями и изделиями мастеров
- зона свопа
- лекции, мастер-классы и нетворкинги
Вход свободный
Ждём вас!