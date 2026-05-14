День музеев на Куршской косе

Дата и место
|
16 мая
суббота
|12:00
|
День музеев на Куршской косе2026-05-16T12:00:00.000+02:00
О событии
В субботу 16 мая с 12 до 16 часов в национальном парке на территории эко-отеля «Лосиный двор» (31-й км Куршской косы) пройдет День музеев. Вход свободный.
В программе:
- 12:20-14:00 презентация выставки «Они были первыми» с участием жителей посёлков Куршской косы — потомков первых переселенцев,
- 12:20-14:00 интерактивные площадки
- 12:30, 13:30 экскурсии в зале первых переселенцев краеведческого музея (авторскую экскурсию для детей проведет юный экскурсовод из школы пос. Рыбачий Диана Рябышева, вторую экскурсию — музейный экскурсовод),
- 14:00-14:30 спектакль «Васильковый вальс», основанный на воспоминаниях первых переселенцев в Калининградскую область – 20-летние актеры в 2026 году проживают судьбы тех, кому было 20 лет в 1946 году, по пьесе Никиты Никитина, постановка студентки Высшей школы образования и психологии БФУ им. И. Канта Анастасии Кузнецовой, актёры – студенты-активисты БФУ (презентация состоялась 20 апреля 2026 года), в спектакле используются одежда и предметы из фондов Музея советского детства БФУ им. И. Канта,
- 14:30-15:15 традиционная песенно-танцевальная программа «Вечёрка в Лосином дворе» от творческого объединения «Тарелка»,
- 15:15 полевая кухня.