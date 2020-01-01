Дата и место
26 июня
пятница
|20:00
Комедийное шоу «Шоу среднего размера»
О событии
«Шоу среднего размера» — комедийный формат по мотивам легендарного «Большого шоу», где участникам нельзя смеяться.
7 игроков выходят на сцену, чтобы рассмешить друг друга и при этом сохранить серьёзное лицо. В ход идёт всё: шутки, миниатюры, костюмы, реквизит и полный комедийный хаос. Правила просты: улыбнулся — получил жёлтую карточку. Вторая — вылетел из игры.
Среди участников — блогеры, инфлюенсеры, комики и медийные гости, а ведёт шоу Влад Толяныч — победитель премии «Блогер года 2023», резидент «Инсайт Люди» и автор роликов с сотнями миллионов просмотров. Игрокам придётся сдерживать эмоции, а зрители смогут наблюдать за происходящим вживую и смеяться без ограничений.
Победителей ждут призы от Влада Толяныча и стендап клуба «Локация»: пригласительные билеты, коктейль, бесплатное участие в финале и другие подарки.
Вечер проходит на новой концертной площадке, в стендап-клубе «Локация» с профессиональной сценой, качественным звуком, кухней, баром и комфортной зоной со столиками.