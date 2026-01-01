Расписание
13 июня
суббота
|21:00
Комедийное шоу фокусов «Комик из шляпы»
27 июня
суббота
|21:00
Комедийное шоу фокусов «Комик из шляпы»
О событии
«Комик из шляпы» — комедийное шоу, где юмор встречается с магией.
Только в этот вечер профессиональный фокусник-иллюзионист Александр Прахов в компании с опытным стендап-комиком превратят сцену в место, где шутки рождаются из трюков, а трюки неожиданно становятся частью юмора. Приходи посмеяться и увидеть волшебство своими глазами!