Театр
Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён»

0+
4 июля
суббота
16:30
Замок Тапиау
18 июля
суббота
16:30
Замок Тапиау
2 августа
воскресенье
16:30
Замок Тапиау
Проект объединяет иммерсивный спектакль и уникальную экскурсионную программу, создавая целостный культурный опыт для всей семьи.

Главная особенность проекта — иммерсивный формат. Гости не просто наблюдают за происходящим, а становятся полноценными участниками событий.

«Руслан и Людмила. На стыке времён».

Это не просто спектакль — это пространство, где оживает классика. История, в которую можно войти. История, которую можно прожить. Здесь каждый — часть легенды. Русская классическая литература и сказки — это живая нить, которая соединяет поколения. Мы бережно сохраняем её и передаём дальше — в формате, понятном и близком современному ребёнку.

Проект объединяет иммерсивный спектакль и уникальную экскурсионную программу, создавая целостный культурный опыт для всей семьи. Зрителям представят новое прочтение знакомой волшебной истории: классический сюжет оживёт в формате синтеза искусств. Постановка объединяет элементы драматического театра, цифрового искусства, хореографии и цирка, создавая многослойное и зрелищное действие. Главная особенность проекта — иммерсивный формат. Гости не просто наблюдают за происходящим, а становятся полноценными участниками событий, погружаясь в атмосферу сказки и взаимодействуя с её героями.

Площадкой для проведения станет Замок Тапиау — исторический архитектурный памятник XIII века, чьё пространство усиливает эффект присутствия и придаёт постановке особую глубину и атмосферность.

Даты проведения: 4 июля, 18 июля и 2 августа 2026 года

Место: Замок Тапиау г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 14А

 Билеты: 

  • 1800₽ (взрослый)
  • 900₽ (дети до 12 лет)
  • Дети до 4 лет — бесплатно.

Цена единая 1800/900 р — неважно на нашем автобусе или на своем транспорте

В стоимость входит: транфсер в замок Тапиау, иммерсиный спектакль, экскурсионная программа. 