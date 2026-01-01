Расписание
|
4 июля
суббота
|16:30
|
Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён»2026-07-04T16:30:00.000+02:00
|
18 июля
суббота
|16:30
|
Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён»2026-07-18T16:30:00.000+02:00
|
2 августа
воскресенье
|16:30
|
Иммерсивный спектакль «Руслан и Людмила. На стыке времён»2026-08-02T16:30:00.000+02:00
О событии
Проект объединяет иммерсивный спектакль и уникальную экскурсионную программу, создавая целостный культурный опыт для всей семьи.
Главная особенность проекта — иммерсивный формат. Гости не просто наблюдают за происходящим, а становятся полноценными участниками событий.
«Руслан и Людмила. На стыке времён».
Это не просто спектакль — это пространство, где оживает классика. История, в которую можно войти. История, которую можно прожить. Здесь каждый — часть легенды. Русская классическая литература и сказки — это живая нить, которая соединяет поколения. Мы бережно сохраняем её и передаём дальше — в формате, понятном и близком современному ребёнку.
Проект объединяет иммерсивный спектакль и уникальную экскурсионную программу, создавая целостный культурный опыт для всей семьи. Зрителям представят новое прочтение знакомой волшебной истории: классический сюжет оживёт в формате синтеза искусств. Постановка объединяет элементы драматического театра, цифрового искусства, хореографии и цирка, создавая многослойное и зрелищное действие. Главная особенность проекта — иммерсивный формат. Гости не просто наблюдают за происходящим, а становятся полноценными участниками событий, погружаясь в атмосферу сказки и взаимодействуя с её героями.
Площадкой для проведения станет Замок Тапиау — исторический архитектурный памятник XIII века, чьё пространство усиливает эффект присутствия и придаёт постановке особую глубину и атмосферность.
Даты проведения: 4 июля, 18 июля и 2 августа 2026 года
Место: Замок Тапиау г. Гвардейск, ул. Дзержинского, 14А
Билеты:
- 1800₽ (взрослый)
- 900₽ (дети до 12 лет)
- Дети до 4 лет — бесплатно.
Цена единая 1800/900 р — неважно на нашем автобусе или на своем транспорте
В стоимость входит: транфсер в замок Тапиау, иммерсиный спектакль, экскурсионная программа.